Мужчина вел себя неадекватно.

В Тюмени пьяный водитель Bentley набросился на инспекторов и попытался сбежать. Об этом рассказали представители правоохранительных органов. Сотрудники ГИБДД остановили подозреваемого по улице Щорса, который начал вести себя неадекватно. Когда 39-летний местный житель сел в служебный автомобиль, то набросился на представителей закона. Он начал срывать с них погоны и пытаться выбраться из салона.

Полицейским пришлось надеть на нарушителя наручники. Мужчина то соглашался на медицинское освидетельствование, то отказывался от него. Около здания наркодиспансера он предпринял еще одну попытку сбежать. Водитель сначала запрыгнул на забор, после чего около 10 минут бился головой о стекло и кричал: Помогите, полиция!"

В отношении шофера оставлено несколько протоколов. В ГИБДД установили, что за текущий год нарушитель получил уже пять штрафов.

В Ленинградской области задержали "черных лесорубов".

Фото: Pixabay.com