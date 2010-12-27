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В Белогорске военнослужащий убил двух бойцов и офицера
Сегодня, 18:00
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TretyakovaS
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В Белогорске военнослужащий убил двух бойцов и офицера

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В Белогорске военнослужащий расстрелял двух бойцов и офицера на стрельбище, а также ранил еще одного военного.

Как сообщает ТАСС, в городе Белогорске Амурской области военнослужащий расстрелял двух бойцов и офицера на стрельбище. Также он ранил еще одного бойца.

Инцидент произошел в одной из воинских частей в микрорайоне Транспортный. Сообщается, что нападавший украл автомат и несколько рожков патронов и скрылся с места происшествия.

О случившемся глава Белогорска Станислав Мелюков рассказал губернатору Амурской области Александру Козлову. По поручению губернатора усилили охрану школ, котельных, городской больницы, административных зданий.  

Теги: новости амурской области , новости россии , происшествия
Категории: Новости России

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