В Белогорске военнослужащий убил двух бойцов и офицера

В Белогорске военнослужащий расстрелял двух бойцов и офицера на стрельбище, а также ранил еще одного военного.

Как сообщает ТАСС, в городе Белогорске Амурской области военнослужащий расстрелял двух бойцов и офицера на стрельбище. Также он ранил еще одного бойца.



Инцидент произошел в одной из воинских частей в микрорайоне Транспортный. Сообщается, что нападавший украл автомат и несколько рожков патронов и скрылся с места происшествия.



О случившемся глава Белогорска Станислав Мелюков рассказал губернатору Амурской области Александру Козлову. По поручению губернатора усилили охрану школ, котельных, городской больницы, административных зданий.