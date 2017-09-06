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В Президентскую библиотеку привезут эмигрантские издания 1920-ых годов‍
Сегодня, 8:38
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lesjasap
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В Президентскую библиотеку привезут эмигрантские издания 1920-ых годов‍

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Документы большевиков и портреты первых советских деятелей пополнят фонд Президентской библиотеки.

Президентская библиотека Санкт-Петербурга пополнилась оцифрованными изданиями эмигрантов. Рукописи содержат воспоминания белогвардейцев. Они были напечатаны в Европе и Азии в период за 1920-1930-е года. Об этой информации сообщило “ТАСС”. 
 
Сотрудники библиотеки отметили, что кроме данных документов, также будут оцифрованы портреты большевиков и государственных деятелей раннего периода советской власти. В эту категорию попадут и газеты, которые были посвящены убийству императорской семьи. Все новоприобретенные электронные копии будут доступны для читателей. 
 
Напомним, что в фонде Президентской библиотеки хранится более 600 тысяч электронных документов. За 2018 год эта сумма должна вырасти еще на 6 миллионов.
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Теги: большевики , пополнение , президентская билиотека , царская семья , эмигрантские издания
Категории: Новости СПб

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