В Президентскую библиотеку привезут эмигрантские издания 1920-ых годов‍

Документы большевиков и портреты первых советских деятелей пополнят фонд Президентской библиотеки.

Президентская библиотека Санкт-Петербурга пополнилась оцифрованными изданиями эмигрантов. Рукописи содержат воспоминания белогвардейцев. Они были напечатаны в Европе и Азии в период за 1920-1930-е года. Об этой информации сообщило “ТАСС”.

Сотрудники библиотеки отметили, что кроме данных документов, также будут оцифрованы портреты большевиков и государственных деятелей раннего периода советской власти. В эту категорию попадут и газеты, которые были посвящены убийству императорской семьи. Все новоприобретенные электронные копии будут доступны для читателей.

Напомним, что в фонде Президентской библиотеки хранится более 600 тысяч электронных документов. За 2018 год эта сумма должна вырасти еще на 6 миллионов.