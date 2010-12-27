В Полюстровском парке неизвестные разбили мужчине голову

На петербуржца напала группа мужчин, которые решили жестоко "развлечься" с жертвой.

В Красногвардейском районе неизвестные напали на петербуржца. Инцидент произошел вечером 6 марта. Пострадавший шел по Полюстровскому парку, когда к нему подошла банда преступников. По неустановленной причине злоумышленники избили жертву.

Потерпевшего забрали врачи скорой помощи и доставили его в Мариинскую больницу. Состояние пациента оценивается как тяжелое. У него диагностировали ушиб грудной клетки, открытую травму головы и перелом носа.

В настоящее время правоохранительные органы не могут опросить жертву, так как он не в состоянии разговаривать. Обстоятельства дела изучает полиция.