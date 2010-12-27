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В Полюстровском парке неизвестные разбили мужчине голову
Сегодня, 10:47
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lesjasap
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В Полюстровском парке неизвестные разбили мужчине голову

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На петербуржца напала группа мужчин, которые решили жестоко "развлечься" с жертвой.

В Красногвардейском районе неизвестные напали на петербуржца. Инцидент произошел вечером 6 марта. Пострадавший шел по Полюстровскому парку, когда к нему подошла банда преступников. По неустановленной причине злоумышленники избили жертву.

Потерпевшего забрали врачи скорой помощи и доставили его в Мариинскую больницу. Состояние пациента оценивается как тяжелое. У него диагностировали ушиб грудной клетки, открытую травму головы и перелом носа. 

В настоящее время правоохранительные органы не могут опросить жертву, так как он не в состоянии разговаривать. Обстоятельства дела изучает полиция.

Теги: избиение , красногвардейский район , мариинская больница нападение , полюстровский парк
Категории: Новости СПб

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