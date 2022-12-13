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В Подмосковье в реке Клязьме найдено тело девочки, провалившейся под лед два дня назад

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Поиски ребенка завершены.

В Московской области спасатели нашли в реке Клязьме тело девочки, провалившейся под лед два дня назад. Об этом рассказали в собственном Telegram-канале представители регионального управления МЧС. Экстренные службы отметили, что тело семилетней погибшей найдено в Павлово-Посадском городском округе Подмосковья. Мероприятия по поиску ребенка завершены.

К сожалению, ребенок погиб, тело обнаружено и поднято из воды.

пресс-служб ГУ МЧС по региону

Напомним, что в правоохранительные и экстренные ведомства сведения об исчезновении ребенка поступили во второй половине дня 29 января. Спасатели выяснили, что, по предварительной информации, девочка провалилась под лед. С понедельника начались поиски под водой. К миссии были привлечены водолазы.

Мать малыша, который утонул в сестрорецком бассейне, обратилась к Бастрыкину.

Фото и видео: ГСУ СК России по Московской области

Теги: гу мчс, клязьма, подмосковье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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