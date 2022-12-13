В Подмосковье в реке Клязьме найдено тело девочки, провалившейся под лед два дня назад

Поиски ребенка завершены.

В Московской области спасатели нашли в реке Клязьме тело девочки, провалившейся под лед два дня назад. Об этом рассказали в собственном Telegram-канале представители регионального управления МЧС. Экстренные службы отметили, что тело семилетней погибшей найдено в Павлово-Посадском городском округе Подмосковья. Мероприятия по поиску ребенка завершены.

К сожалению, ребенок погиб, тело обнаружено и поднято из воды. пресс-служб ГУ МЧС по региону

Напомним, что в правоохранительные и экстренные ведомства сведения об исчезновении ребенка поступили во второй половине дня 29 января. Спасатели выяснили, что, по предварительной информации, девочка провалилась под лед. С понедельника начались поиски под водой. К миссии были привлечены водолазы.

Мать малыша, который утонул в сестрорецком бассейне, обратилась к Бастрыкину.

Фото и видео: ГСУ СК России по Московской области