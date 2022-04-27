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В Подмосковье из-за аварии на складе Wildberries сотни товаров залило водой

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По предварительной информации, вода залила крупногабаритные товары.

В Подмосковье из-за аварии на складе Wildberries сотни товаров залило водой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на складе в Коледино. В результате прорыва трубы образовался пар, впоследствии чего сработала система пожаротушения. По предварительной информации, вода залила крупногабаритные товары. Также сообщается, что после случившегося части сотрудников Wildberries выпишут штрафы, а виновными могут признать администраторов блока, где прорвало трубу.

Ранее мы сообщали, что в Москве спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе.

Видео: Telegram / Baza

Теги: wildberries, авария, подмосковье, склады
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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