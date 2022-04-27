В Подмосковье из-за аварии на складе Wildberries сотни товаров залило водой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел на складе в Коледино. В результате прорыва трубы образовался пар, впоследствии чего сработала система пожаротушения. По предварительной информации, вода залила крупногабаритные товары. Также сообщается, что после случившегося части сотрудников Wildberries выпишут штрафы, а виновными могут признать администраторов блока, где прорвало трубу.
Ранее мы сообщали, что в Москве спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе.
Видео: Telegram / Baza
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