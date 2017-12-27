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В "Почта банке" посетительница украла у бабушки 90 тысяч рублей
Сегодня, 15:14
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lesjasap
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В "Почта банке" посетительница украла у бабушки 90 тысяч рублей

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В Калининском районе злоумышленница выкрала у пенсионерки из кармана 90 тысяч рублей.

На проспекте Культуры мошенница украла у пенсионерки 90 тысяч рублей. Пожилая женщина принесла деньги в отделение “Почты банка”, чтобы положить их под проценты.
 
Сообщается, что денежная сумма была завернута в полиэтиленовый пакет и спрятана в кармане куртки. Жертва обвиняет в ограблению посетительницу, которая заметила, что у бабушки якобы выпала мелочь. При этом преступница яростно помогала собирать деньги с пола и “терлась” о верхнюю одежду петербурженки.
 
Правоохранительные органы Калининского района возбудила уголовное дело по факту кражи. 
Теги: воровство , калининский район , кража , почта банк , проспект культуры
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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