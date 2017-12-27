В "Почта банке" посетительница украла у бабушки 90 тысяч рублей

В Калининском районе злоумышленница выкрала у пенсионерки из кармана 90 тысяч рублей.

На проспекте Культуры мошенница украла у пенсионерки 90 тысяч рублей. Пожилая женщина принесла деньги в отделение “Почты банка”, чтобы положить их под проценты.

Сообщается, что денежная сумма была завернута в полиэтиленовый пакет и спрятана в кармане куртки. Жертва обвиняет в ограблению посетительницу, которая заметила, что у бабушки якобы выпала мелочь. При этом преступница яростно помогала собирать деньги с пола и “терлась” о верхнюю одежду петербурженки.

Правоохранительные органы Калининского района возбудила уголовное дело по факту кражи.