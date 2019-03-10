В Петропавловской крепости сожгли Масленицу (видео)

В воскресенье, 10 марта на территории Петропавловской крепости прошли масленичные гуляния. Посетителям удалось посмотреть музыкальные выступления, принять участие в конкурсах и попробовать угощения.
Также гости праздника поучаствовали в мастер-классах и насладились концертом.
Вишенкой на торте стало сжигание Масленицы как традиционный обряд прощания с зимой. На кадрах видно, как шумная толпа собралась рядом с чучелом, чтобы проводить холодное время года и открыть дорогу наступающей весне.
Видео: Piter.tv
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