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В Петропавловской крепости сожгли Масленицу (видео)

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Кадрами с места событий поделился наш мобильный корреспондент.

В воскресенье, 10 марта на территории Петропавловской крепости прошли масленичные гуляния. Посетителям удалось посмотреть музыкальные выступления, принять участие в конкурсах и попробовать угощения.

Также гости праздника поучаствовали в мастер-классах и насладились концертом.

Вишенкой на торте стало сжигание Масленицы как традиционный обряд прощания с зимой. На кадрах видно, как шумная толпа собралась рядом с чучелом, чтобы проводить холодное время года и открыть дорогу наступающей весне. 

Видео: Piter.tv 

Теги: масленица, новости спб, петропавловская крепость, сжигание масленицы видео
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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