В Петропавловской крепости сожгли Масленицу (видео)

Кадрами с места событий поделился наш мобильный корреспондент.

В воскресенье, 10 марта на территории Петропавловской крепости прошли масленичные гуляния. Посетителям удалось посмотреть музыкальные выступления, принять участие в конкурсах и попробовать угощения.

Также гости праздника поучаствовали в мастер-классах и насладились концертом.

Вишенкой на торте стало сжигание Масленицы как традиционный обряд прощания с зимой. На кадрах видно, как шумная толпа собралась рядом с чучелом, чтобы проводить холодное время года и открыть дорогу наступающей весне.

Видео: Piter.tv