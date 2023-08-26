В Петропавловской крепости после реставрации открыли Комендантское кладбище

Историческое кладбище комендантов Петербурга вновь доступно для посетителей.

В Петропавловской крепости завершена реставрация Комендантского кладбища, где захоронены коменданты крепости XVIII — начала XX века. Торжественное открытие обновлённого мемориального комплекса состоится 23 октября, сообщает портал "Культура Петербурга".

После реставрационных работ в Петропавловской крепости откроют Комендантское кладбище — одно из старейших в Санкт-Петербурге мемориальных захоронений. В ходе восстановительных работ специалисты привели в порядок 19 надгробий, принадлежащих комендантам крепости, служившим в XVIII — начале XX века. Мемориальные памятники выполнены из мрамора, гранита, известняка и металла.

Реставраторы воссоздали утраченные элементы, среди которых — крест из белого мрамора, бронзовая мемориальная доска и скульптурное распятие. Также проведены работы по благоустройству: обновлены дорожки, восстановлены участки ограды и очищена территория от повреждений и загрязнений.

Традиция погребения комендантов в Петропавловской крепости появилась при Петре I. Назначение на должность осуществлялось лично императором. Из 31 коменданта, занимавших пост до февраля 1917 года, 19 нашли упокоение именно на этом кладбище. По исторической традиции, сложившейся в XVIII веке, здесь хоронили только тех комендантов, кто умер, находясь при исполнении служебных обязанностей.

Фото: Культура Петербурга

