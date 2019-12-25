В Петропавловской крепости открывается новая выставка

Выставка "Семейный альбом герцога Эдинбургского" расскажет посетителям о членах семьи герцога разных лет со стороны Великобритании и России.

С субботы, 14 августа, в Великокняжеской усыпальнице Петропавловской крепости начинает работу выставка "Семейный альбом герцога Эдинбургского", передает пресс-служба ГМИ СПб.

На выставке покажут фотографии из семейного альбома великой княгини Марии Александровны (1853–1920) и сына королевы Виктории (1819–1901) принца Альфреда герцога Эдинбургского, хранящиеся в собрании Ливадийского дворца-музея. В альбоме сохранились фотографии членов семьи герцога разных лет со стороны Великобритании и России. Снимки сделаны в разных местах Европы и России: в Петербурге, Лондоне, Кобурге, Дармштадте, Каннах. Большую часть фото экспонируют первый раз.

Напомним, что в период правления Петра I члены императорской семьи заключали браки с представителями европейских династий, которые играли важную роль во внешней политике России. Все предложения со стороны других государств были тщательно проанализированы. Так, долгое время Романовы устанавливали родственные отношения со многими немецкими домами. Многие династии Европы избегали связи с Россией, однако было одно исключение: брачный союз между представителями крупнейших мировых империй – Российской и Британской – брак дочери императора Александра II, великой княгини Марии Александровны и сына королевы Виктории, принца Альфреда герцога Эдинбургского.

Мария Александровна переехала на родину мужа после свадьбы в Зимнем дворце, но часто навещала Россию. В 1893 году принц Альфред взошел на престол герцогства Саксен-Кобург и Гота, и семья поселилась в Кобурге. В браке родились пять детей, чьи судьбы также связались с разными странами.

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Фото: предоставлено пресс-службой Государственного музея истории Санкт-Петербурга