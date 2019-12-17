В Петроградском районе обнаружили 10 незаконных гаражей

Их придется демонтировать комитету по контролю за имуществом.

В Петроградском районе обнаружили незаконные гаражи. Землепользователи были предупреждены об этом, сообщила пресс-служба района.

Гаражи находились на внутриквартальной территории на Большой Посадской у дома №4, литера Д. Ранее на них разместили уведомления о том, что в администрацию необходимо в указанный срок предоставить правоустанавливающие документы, однако никаких документов не поступило. В связи с этим десятью незаконными строениями займется комитет по контролю за имуществом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге сносят гаражи для строительства фондохранилища Эрмитажа.

Фото: gov.spb.ru