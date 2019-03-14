В Петергофе взорвали банкомат

Это произошло утром во вторник, 28 июля.

Во вторник, 28 июля, стало известно, что неизвестные взорвали банкомат в Петродворцовом районе, вскрыли его, а затем покинули место преступления.

По информации ГУ МВД по региону, сообщение, что повреждено устройство по выдаче денег, поступило из Петергофа. Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые мероприятия, устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают преступников. О том, сколько денег похитили злоумышленники, не уточняется.

Ранее мы писали, что в Петербурге предотвратили массовое самоубийство.

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