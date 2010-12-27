На Пулковском шоссе взорвали банкомат "Альфа-Банка"

Сейф с деньгами выдержал взрыв. Грабители остались ни с чем.

Рано утром 14 марта в магазине О"Кей на Пулковском шоссе раздался взрыв. По словам очевидцев, сдетонировал один из банкоматов "Альфа-Банка". В сети появились фотографии с места происшествия.

Инцидент произошел около пяти часов утра. По предварительной версии, воришки решили взорвать банкомат, чтобы достать из него все деньги. Однако план провалился. Сейф с купюрами выдержал взрыв и остался цел.

При этом сам банкомат пострадал значительно. На снимках видно, что взрыв сильно раскурочил устройство. Несколько обломков отлетели на значительное расстояние от банкомата. На месте происшествия работают криминалисты.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург