Официально сезон откроется только 27 апреля.

В четверг. 11 апреля, стало известно о том, что в Петергофе фонтаны забили прямо из-под снега. Об этом сообщают посетители музея-заповедника в соцсетях.

В Петергофе выпал снег, но технический пуск фонтанов состоялся согласно графику! сказано в сообщении

На кадрах видно, что фонтаны бьют из-под апрельского снега.

Напомним, что фонтаны включат 27 апреля, а через три недели, 18 мая пройдет Весенний праздник фонтанов. Тематика праздника пока что держится в строжайшем секрете. В прошлом году это была "Дворцовая сага", которая была посвящена 100-летнему юбилею музейных сооружений в ранее существовавших резиденциях царей.

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Фото:maximtomchin/instagram