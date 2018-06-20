В Петергофе заработали фонтаны (видео)

Сегодня, 27 апреля в Петергофе заработали фонтаны и открылись музеи Нижнего парка, а вход в парки музея-заповедника стал платным.

В субботу, 27 апреля в Петергофе заработали фонтаны. Также открылись "летние" музеи Нижнего парка, а вход в парки музея-заповедника стал платным. Видео из Петергофа поделился мобильный корреспондент Piter.tv.

Отметим, что работу Петергофа в этом году продлили. К примеру, нижний парк будет работать до 21:00. Для льготников вход в Нижний парк будет бесплатным после 18:00.

Фонтаны "Большой каскад", "Самсон", и "Аллея фонтанов" будут работать до 20:15 с понедельника по воскресенье, без выходных.

Большой дворец будет открыт до 21:00 — ежедневно кроме понедельника и последнего вторника каждого месяца.

Видео: Piter.tv