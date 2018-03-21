В Петергофе автоледи на "Додже" сбросила в кювет прицеп

Машину дамы занесло при торможении.

Утром 26 ноября в Петергофе мирно едущим автолюбителям помешала скользкая дорога: на Астрономической улице, недалеко от Гостилицкого шоссе автоледи на "Додже" врезалась в прицеп чужой машины, из-за чего тот отлетел в кювет.

По словам очевидцев, дама пошла на обгон на встречную полосу, из-за чего и произошло ДТП. Однако чуть позже в комментариях появилась сама дама и заявила, что информация искажена.

"При торможении меня занесло. И вынесло. На обгон я не выходила. Я не самоубийца" – сказала девушка.

Другие комментаторы отметили, что дорога в Петергофе утром действительно была очень скользкой.

Скользкая дорога не в первый раз за сегодня мешает автомобилистам: утром шесть столкнувшихся машин забили пробкой скользкий Рябовский путепровод.

Фото: Анна Васильева, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте