В петербургском музее семьи Рерихов представят уникальные археологические находки

На выставке будут представлены редкие материалы 2018 и 2019 годов.

В музее-институте семьи Рерихов 10 февраля с 11:00 до 15:00 состоится открытие выставки "Следы древних путников: менгиры, оленные камни, херексуры..". Уникальные находки получены Тувинской экспедицией совместно с музеем семьи Рерихов.

На выставке будут представлены древние наскальные изображения, артефакты, керамическая посуда, оленные камни, украшения из зубов животных, которые найдены в рамках исследования. Также будут представлены и современные арт-объекты.

Экспозиция будет открыта до 25 декабря 2021 года.

Ранее мы писали, что петербургские музеи рассказали о жизни в новой "ковидной" реальности.

Фото: Музей-институт семьи Рерихов