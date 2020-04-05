В Петербурге журналиста не пустили на избирательный участок, потому что "здесь должен голосовать губернатор"

По словам автора поста, сотрудники ФСО и неизвестный мужчина в гражданской одежде решают, кому открыть двери.

Корреспондент "ЗАКС.ру" пожаловался, что его не пустили на избирательный участок. Сотрудники Федеральной службы охраны и неизвестный мужчина в гражданской форме закрыли вход для журналиста, обосновав это тем, что в этом месте голосует Александр Беглов. Об инциденте сообщили в телеграм-канале "Все в ЗАКС" 19 сентября.

Видео с непонятной для журналиста ситуацией появилось в социальных сетях. На записи представитель ФСО отказывает корреспонденту во входе в избирательный участок из-за того, что мужчины нет в списке. Отметим, что сотрудник СМИ предъявил аккредитационное удостоверение.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургскому омбудсмену поступило почти 300 сообщений о нарушениях на выборах.

Видео: Телеграм / Все в ЗАКС