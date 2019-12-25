В Петербурге женщина представилась сотрудником пенсионного фонда и списала почти 250 тысяч с карты пенсионерки

"Сотрудница" предложила женщине выплату компенсации по факту смерти супруга.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 22 февраля в полицию Петроградского района обратилась пенсионерка с заявлением.

Она сообщила, что на её домашний телефон позвонила незнакомая женщина и представилась сотрудником Пенсионного фонда.

Ей была предложена выплата компенсации по факту смерти супруга на банковскую карту.

Женщина передала всю информацию по своей банковской карте "сотруднице". После чего пенсионерка обнаружила, что со счёта списалось 245 000 тысяч рублей.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что двое мужчин обокрали женщину на 200 тысяч рублей в собственном доме.

Фото: Pixabay