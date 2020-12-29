В Петербурге завершился второй этап реконструкции электродепо "Дачное"

Полностью закончить реконструкцию планируют в 2023 году.

В Петербурге завершились два этапа реконструкции электродепо "Дачное". Как рассказали в пресс-службе метрополитена, это единственное депо петербургской подземки, в котором ведется полный спектр ремонтных работ на подвижном составе. В 2022 году оно отметит 50-й день рождения.

Причиной реконструкции всего комплекса депо стала необходимость ремонта поездов нового поколения, которые отличаются асинхронным тяговым приводом (АТП). Отмечается, что в дальнейшем обновление электродепо позволит метрополитену хорошо сэкономить на этой важной статье расходов, а также обеспечить безопасную эксплуатацию вагонов. К 2025 году метро планирует самостоятельно капитально отремонтировать 80 составов с АТП, не привлекая к работе сторонних подрядчиков.

Кроме того, сейчас выполняются работы по пуско-наладке оборудования в электромашинном цехе, где будут ремонтировать тяговые двигатели и мотор-компрессоры всех типов, а также проводить вакуумную пропитку элементов электрических машин. Там же располагается испытательная станция для тестирования починенного оборудования. Во втором корпусе, уже полностью готовом к работе, формируют колесные пары, обрабатывают колеса и оси, изготавливают запасные части. Основная ремонтная база, отметили в пресс-службе подземки, займет первый корпус, где пока ведутся работы. Вся реконструкция депо завершится в будущем году.

Ранее мы писали, что петербургская подземка потеряла в 2020 году 8 млрд рублей дохода

Фото: Piter.TV