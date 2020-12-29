Петербургская подземка потеряла в 2020 году 8 млрд рублей дохода

Из-за пандемии коронавируса пассажиропоток упал на 22%.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений число пассажиров в метро Петербурга снизилось на 22% и составило около 595 млн человек. Об этом сообщил начальник городской подземки Евгений Козин в интервью "Коммерсанту".

Сокращение числа пассажиров привело к огромным убыткам метрополитена. Вместо запланированных 23 млрд рублей подземка выручила от продажи проездных билетов и жетонов всего 16 млрд рублей. Прибыль от прочей деятельности сократилась с 1,15 млрд до 925 млн рублей.

При этом расходы удалось частично минимизировать за счет ограничения работы метрополитена, закрытия 17 вестибюлей и одной станции "Зенит". Кроме того, перенесли ремонты некоторых станций на 2021-2022 гг. В результате подземке удалось сэкономить 3,1 млрд рублей.

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