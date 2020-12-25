В Петербурге завершена операция по освобождению городской земли от незаконно размещенных торговых объектов

В шести районах Петербурга была проведена операция по освобождению городской земли. На ней располагались незаконные торговые объекты.

На прошлой неделе, сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) и Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) успешно завершили операцию по освобождению городской земли от незаконно размещенных нестационарных торговых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Работы были проведены в Невском, Выборгском, Московском, Фрунзенском, Калининском и Адмиралтейском районах.

Общая площадь освобожденной территории составила более 200 квадратных метров. В рамках операции были обследованы 9 торговых объектов, и предпринимателям была предоставлена возможность добровольно освободить занимаемую территорию.

В ходе освобождения территорий были выявлены случаи нарушения законов и правил использования земельных участков. Например, на улице Крыленко был установлен двухсекционный торговый павильон без необходимой документации и лицензий.

ККИ и ЦПЭИГИ продолжают работу по обеспечению порядка на земельных участках, а также предпринимают действия по сносу незаконных объектов и восстановлению правопорядка на территории города.

Ранее сообщалось, что рейд по борьбе с незаконной торговлей прошел в Центральном районе Петербурга.

Видео: Комитет по контролю за имуществом Петербурга