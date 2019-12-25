В Петербурге завели дело на студента, который обманным путем получил академотпуск

Молодой человек подделал документ о временной нетрудоспособности.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего студента. Его обвиняют в использовании заведомо подложного документа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти на водном транспорте.

Установлено, что молодой человек предоставил в свое учебное заведение поддельное заключение врачебной комиссии о временной нетрудоспособности. На основе этого документа он получил право на академический отпуск по медицинским показаниям на 12 месяцев.

За подделку документа студенту грозит до шести месяцев ареста.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, ограбившего артиста Михайловского театра.

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