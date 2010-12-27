В Петербурге на "продавцов-санкционщиков" завели несколько дел

В Петербурге прокуратура Фрунзенского района и специалисты Роспотребнадзора обнаружили несколько ИП, которые в розницу торговали санкционными продуктами.

Как сообщает "Петербургский дневник", прокуратура Фрунзенского района и специалисты Роспотребнадзора выявили несколько ИП, которые в розницу торговали зарубежными продуктами, запрещенные к ввозу на территорию РФ.



Предприниматели торговали иностранными молочными продуктами, колбасными изделиями и орехами. На товары документации не было. Продукция изъята.



По данному факту были возбуждены административные производства по статьям "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена","Нарушение иных прав потребителей", "Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов". Рассмотрение дел держит на контроле районная прокуратура.