В Петербурге зарегистрировано 142 тысячи больных диабетом

На сегодняшний день, в России официально зарегистрировано 4,35 млн. человек с сахарным диабетом. Из них 142 тысячи человек находятся в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге живет каждый 30-й диабетик России. Об этом сообщила каналу Piter.TV главный эндокринолог комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга, заведующая Санкт-Петербургским территориальным диабетологическим центром Ирина Карпова. По ее словам, только официально в городе зарегистрированы 142 000 больных диабетом. Это выше, чем в среднем по России, где проживает 4.35 млн диабетиков.

"То, что касается ситуации с распространенностью диабета в России.. К сожалению, это такая же картина, как и по всему миру. То, что носит термин "пандемия". Сахарный диабет – это единственное, не инфекционное заболевание современности, темпы роста, которого достигли характера даже не эпидемии, а пандемии. То есть с захватом всех слоев населения!", - говорит эксперт

По результатам исследования Nation по Санкт-Петербургу 16,2% человек находятся в состоянии пред-диабета, у 3,3% диагностирован сахарный диабет, а у 1,9% диабет еще не диагностирован.

Также, диабетолог констатирует - в мире зарегистрировано 415 миллионов больных. Ожидается, что к 2030 году это число может превысить полмиллиарда.

"К сожалению, официальная статистика может не совпадать с реальной картиной. Во-первых, не все пациенты обращаются за медицинской помощью. Иногда, пациент отправляется в частные клиники и не участвует в программе регистра. Соответственно, эти пациенты могут быть не зарегистрированы. И еще одна большая армия людей, где-то в полтора раза больше, чем официально зарегистрированных, это люди, которые не знают о наличии у себя сахарного диабета" - рассказала Ирина Альбертовна.

Видео - PiterTV

Фото - Эпидемиологическое исследование NATION