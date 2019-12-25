В Петербурге запустили программу по трудоустройству для тех, кто лишился работы в пандемию

Программа будет реализовываться на средства федерального бюджета.

В субботу, 24 октября, стало известно, что в Петербурге запустили специальную программу по трудоустройству людей, которые потеряли работу из-за коронавируса. Об этом сообщил губернатор на своей странице в соцсети.

На реализацию программы выделили средства из федерального бюджета. Отметим, что из-за коронавирусных ограничений в Петербурге пострадали все сферы экономики, особенно туризм и сфера услуг. Многим компаниям пришлось сократить сотрудников. Данная программа поможет петербуржцам пережить сложный период, "пока угроза не отступит и жизнь не начнёт возвращаться в привычное русло".

Для трудоустройства необходимо обратиться в районное Агентство занятости населения. Горячая линия: 320-06-52.

Ранее мы писали, что с понедельника в Петербурге стартуют эпидемиологические проверки предприятий.

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