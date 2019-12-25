В Петербурге закупили 69 новых автомобилей скорой помощи

Станции скорой медицинской помощи передали 23 автомобиля класса В и реанимобили, 44 автомобиля отправятся в районные поликлиники.

В этом году власти Петербурга выделили средства на закупку 69 автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе два реанимобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Машины марки Ford Transit укомплектованы новейшим оборудованием. Салон автомобиля оборудован поворотными креслами и системой климат-контроля. Благодаря погрузочной высоте пола врачи смогут с легкостью разместить в машине тележку-каталку, которая оснащена гидравлической системой. В автомобилях есть и спинальный щит, предназначенный для пациентов с повреждениями позвоночника. Также в машинах установлены системы мониторинга для управления выездными бригадами, эргономичная мебель, тележки-каталки для перевозки пациентов с приемным устройством с угловым, поперечным, вертикальным и продольным перемещением платформы.

Сегодня в скорой помощи насчитывается 6500 тысяч сотрудников, сформированы более 500 выездных бригад, которые в этом году совершили более 1,5 млн вызовов.

Ранее мы писали, что с начала работы петербургская служба 112 приняла 18 млн вызовов.

Фото: Piter.TV