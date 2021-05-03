В Петербурге закроют сады и скверы из-за штормового предупреждения

Завтра, 4 июля, порывы ветра достигнут до 18 м/с, что провоцирует падение ветровальных деревьев.

В связи с усилением ветра и штормовым предупреждением в Петербурге начнут закрывать сады и скверы. Об этом рассказала в пресс-службе Комитета по благоустройству.

Завтра, 4 июля, порывы ветра достигнут до 18 м/с, что провоцирует падение ветровальных деревьев. Ограничения коснутся тех зеленых зон города, вокруг которых есть ограждение.

Представители ведомства рекомендуют петербуржцам и гостям города быть осторожными: стоит находиться дальше от высоких конструкций и деревьев и не парковать под ними автомобили.

Телефон дежурной службы Комитета: 314-60-13. Сотрудникам можно круглосуточно сообщать о подтоплениях на территории улично-дорожной сети, об упавших стволах и о сломанных ветках. Специалисты незамедлительно выезжают к месту происшествия.

Фото: Piter.TV