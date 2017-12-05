В Петербурге закрасили граффити, посвященное погибшим при теракте в метро

В Петербурге закрасили стену, где было нарисовано граффити в память о погибших в метро во время теракта.

В Санкт-Петербурге закрасили граффити на будке у дома № 29 на Серпуховской улице, об этом сообщила местная жительница. Известно, что данная работа была посвящена памяти людей, погибших при теракте в метро 3 апреля 2017 года.

29 ноября 2017 года на портале "Наш Петербург" была зарегистрирована жалоба Павла К, который попросил очистить стену дома от надписей. Данное обращение было направлено в Администрацию адмиралтейского района. Однако кто закрасил надпись пока неизвестно.

Авторами творчества были художники движения "Явь". Активисты изобразили на стене тоннель и световое пятно приближающегося поезда. Работу сопровождается надписью: "Тьма не страшна, если стремишься к свету". Отмечается, что к граффити регулярно относили цветы петербуржцы.