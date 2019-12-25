В Петербурге заключённый избил инспектора колонии из-за ковра

Отказ убрать ковёр в камере обернулся для осуждённого шестью годами колонии.

В Санкт-Петербурге осуждённый исправительной колонии строгого режима продлил срок лишения свободы после конфликта с сотрудником учреждения. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Осуждённый Моулда Хабаев с 2024 года отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима. Спустя несколько месяцев после этапирования в учреждение он стал фигурантом нового уголовного дела. По материалам суда, Хабаев отказался выполнить законное требование сотрудника колонии и сдать запрещённый для хранения в камере религиозный ковёр. В ходе конфликта осуждённый оказал сопротивление инспектору и нанёс ему удар кулаком в грудь.

Действия Хабаева были квалифицированы по части 2 статьи 321 Уголовного кодекса Российской Федерации "Применение насилия в отношении представителя власти". В ходе судебного разбирательства Хабаев вину не признал. Несмотря на это, суд счёл доводы обвинения доказанными и назначил наказание по совокупности приговоров.

Окончательно Моулде Хабаеву назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвого петербуржца лишили прав за конфликт на заправке в Невском районе.

Фото: Piter.TV