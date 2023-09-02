Пожар на хладокомбинате в Санкт-Петербурге локализован

Пламя тушили по второму рангу сложности.

Производственное здание с общей площадью в 1,4 тысяч квадратных метров загорелось на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге, В пресс-службе экстренного ведомства по региону уточнили, что специалисты ликвидируют пламя по второму рангу сложности. В настоящее время сведения о пострадавших или погибших не поступали. К мероприятиям по тушению пожара привлечены от т РСЧС силы 21 единицы техники и 81 человека личного состава, а от МЧС - 16 единиц техники и 68 человек.

Колпинский район, поселок Металлострой, промзона, Северный проезд, дом №4, пожар по №2. Производственное здание размером 20 на 70 м. Происходит горение по всей площади. заявление ГУ МЧС России

Уточним, что к 9:18 утра 2 августа возгорание было локализовано. Согласно информации из открытых источников, по указанному адресу располагается.производственное предприятие, связанное с рыбной продукцией. Местные жители заметили, что в небе можно увидеть клубы черного дыма.

В результате ДТП в Янино пострадали четыре человека.

Фото и видео: ГУ МЧС России