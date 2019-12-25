В Петербурге зафиксировали лишь 0,16 процента автобусов нарушающих маршрут

Петербургские водители автобусов редко отклоняются от трассы и проезжают мимо остановок.

Комиссия Законодательного собрания Санкт-Петербурга по транспорту 10 ноября обсудила обращения горожан, жалующихся на водителей, которые проезжают мимо остановок или отклоняются от маршрута. Как сообщили в ГКУ "Организатор перевозок", такие случаи составляют лишь 0,16% от общего числа рейсов.

На 11 миллионов коммерческих рейсов зафиксировано 7270 проездов мимо остановки — в этих случаях скорость автобуса была отлична от нуля. Случаев отклонения от трассы около 10 тысяч. В целом доля нарушений составляет порядка 0,16%. У ПАТ показатель аналогичный, сообщил глава учреждения Денис Усанов.

По его словам, данные о движении автобусов собираются из четырех источников: геотрекинга, датчиков подсчета пассажиров, видеозаписей и обращений граждан. При этом на работу трекинга периодически влияет включение радиоэлектронной борьбы в городе, из-за чего информация может загружаться с задержкой.

Замдиректора "Третьего парка" Антон Вальшин отметил, что проблема существует, но не является системной. GR-директор компании "Вест-Сервис" Роман Юренев добавил, что с водителей, допустивших нарушения, берут объяснительные, проводят дополнительное обучение и снижают внутренний рейтинг.

Ранее нарушения в перевозках пассажиров выявили на шести маршрутах Ленобласти.

Фото: Piter.tv