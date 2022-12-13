В Петербурге зафиксировали более 30 случаев заражения корью

Корь опасна тем, что вызывает большое количество осложнений, которые могут стать причиной смерти: пневмонию, поражение мозга, слепоту и глухоту, рассеянный склероз, поражение почек.

В Петербурге с января текущего года зафиксировали 33 случая заболевания корью, в тм числе у 14 детей. Об этом 27 апреля рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу.

Более трети всех случаев завозные. В прошлые годы отмечались единичные случаи кори. По словам специалистов, корь передаётся воздушно-капельным путём и единственным эффективным средством её профилактики является вакцинация. Корь опасна тем, что вызывает большое количество осложнений, которые могут стать причиной смерти: пневмонию, поражение мозга, слепоту и глухоту, рассеянный склероз, поражение почек.

Напомним, в начале марта в Выборге выявили 11 случаев заражения корью. Как рассказала главный врач Выборгской детской городской больницы Людмила Андреева, кори в Выборге не было с 1981 года, почти 40 лет. Первым заболел ребенок. По словам врача, корь является высоко летучей инфекцией: если зараженный человек пройдет мимо 20 непривитых, они практически все заболеют.

Ранее более 5 млн петербуржцев поставили прививки от различных заболеваний за прошлый год.

Фото: Piter.tv