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В Петербурге замглавы городского фонда имущества Илья Жилин задержан по делу о махинациях с недвижимостью
Сегодня, 8:51
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lesjasap
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В Петербурге замглавы городского фонда имущества Илья Жилин задержан по делу о махинациях с недвижимостью

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В Северной столице изучают причастность замглавы Фонда имущества к мошенничеству с недвижимостью.

В Петербурге задержан заместитель главного директора Фонда имущества Илья Жилин. Должностное лицо “вяли” по делу о махинациях с недвижимостью. Под подозрением попали квартиры  на Невском проспекте. 

Известно, что мужчина сотрудничает со следствием. Однако, он заявляет о непричастности по данному преступлению. Свои действия он аргументирует необходимостью выполнять возложенными на него обязанностями. Самостоятельных решений, по словам самого задержанного, он не принимал. Такими же данными располагает пресс-секретарь организации Валерия Герус.

Подозреваемый уже дал показания. Обвинение петербуржцу еще не предъявлено. Однако, полиция возбудила уголовное дело по статье за взятку в особо крупном размере. Пока что Жилина рассматривают в качестве свидетеля по инциденту. Известно, что сторона обвинения ходатайствует об аресте гражданина.
 

Теги: арест , илья жилин , махинации , невский проспект , недвижимость , свидетель
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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