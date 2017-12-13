В Петербурге замглавы городского фонда имущества Илья Жилин задержан по делу о махинациях с недвижимостью

В Северной столице изучают причастность замглавы Фонда имущества к мошенничеству с недвижимостью.

В Петербурге задержан заместитель главного директора Фонда имущества Илья Жилин. Должностное лицо “вяли” по делу о махинациях с недвижимостью. Под подозрением попали квартиры на Невском проспекте.

Известно, что мужчина сотрудничает со следствием. Однако, он заявляет о непричастности по данному преступлению. Свои действия он аргументирует необходимостью выполнять возложенными на него обязанностями. Самостоятельных решений, по словам самого задержанного, он не принимал. Такими же данными располагает пресс-секретарь организации Валерия Герус.

Подозреваемый уже дал показания. Обвинение петербуржцу еще не предъявлено. Однако, полиция возбудила уголовное дело по статье за взятку в особо крупном размере. Пока что Жилина рассматривают в качестве свидетеля по инциденту. Известно, что сторона обвинения ходатайствует об аресте гражданина.

