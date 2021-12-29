В Петербурге таксист изнасиловал и пытался ограбить врача

Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям.

В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на врача. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Задержанный занимается частным извозом. 10 февраля к нему в машину села 25-летняя девушка, работающая врачом. В какой-то момент водитель начал угрожать ей ножом и потребовал 50 тысяч рублей. Под предлогом, что ей нужно снять деньги с карты, девушка выбралась из машины, зашла в торговый центр на проспекте Просвещения, откуда позвонила в полицию.

Во время допроса потерпевшая сообщила, что мужчина ее также изнасиловал. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям.

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