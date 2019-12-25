В Петербурге задержали техдиректора предприятия за несанкционированную свалку

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов привело к возбуждению уголовного дела.

Оперативники "экономической" полиции в Петербурге 12 июня заявили о задержании 45-летнего технического директора предприятия по утилизации отходов за их несанкционированное размещение на территории Невского района. Он подозревается в нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами. По данным ГУ МВД по СПб и ЛО, это произошло 10 июня.

По предварительной информации, на участке от дома 11 по Дальневосточному проспекту до дома 38 по Октябрьской набережной с нарушением правил хранились строительные отходы, автомобильные покрышки, ртутные лампы, отходы химического производства и химической лаборатории, коробки со сливами отходов кислых растворов металлов, кислотами, гексаном и реактивами. Это привело к деградации почв и снижению природно-хозяйственной ценности земель, что в конечном итоге привело к загрязнению окружающей среды.

По факту происшествия СК по Петербургу возбудило уголовное дело по 247-й статье УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Ранее мы сообщали о том, что полиция задержала похитителя продуктов с Тихорецкого проспекта. Сумма ущерба составила 3600 рублей.

Фото: Piter.tv