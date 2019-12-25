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В Петербурге задержали репетитора по музыке за связь с 14-летней ученицей
Сегодня, 9:10
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Alena_Zinovieva

В Петербурге задержали репетитора по музыке за связь с 14-летней ученицей

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Мужчина занимался интимом с девочкой неоднократно.

Днем 8 июня в полицию обратилась 45-летняя жительница поселка в Гатчинском районе Ленобласти с заявлением об изнасиловании 14-летней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Женщина обвинила во всем 30-летнего мужчину, который был приглашен  для проведения факультативных занятий по музыке на основании устной договоренности. По словам заявительницы, сексуальная связь несовершеннолетней девочки с репетитором продолжалась в период с 1 по 31 июня 2019 года. Мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своей подопечной.

Накануне подозреваемого задержали во Фрунзенском районе Петербурга. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанному.

Ранее мы писали, что в Ленобласти задержали двух мужчин за изнасилование малолетних девочек.

Фото: pixabay.com

Теги: изнасилование, репетитор по музыке, секс с несовершеннолетней
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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