В Петербурге задержали репетитора по музыке за связь с 14-летней ученицей

Мужчина занимался интимом с девочкой неоднократно.

Днем 8 июня в полицию обратилась 45-летняя жительница поселка в Гатчинском районе Ленобласти с заявлением об изнасиловании 14-летней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Женщина обвинила во всем 30-летнего мужчину, который был приглашен для проведения факультативных занятий по музыке на основании устной договоренности. По словам заявительницы, сексуальная связь несовершеннолетней девочки с репетитором продолжалась в период с 1 по 31 июня 2019 года. Мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своей подопечной.

Накануне подозреваемого задержали во Фрунзенском районе Петербурга. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанному.

Ранее мы писали, что в Ленобласти задержали двух мужчин за изнасилование малолетних девочек.

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