В Петербурге задержали молодого москвича с поддельным полицейским удостоверением

"Корочку" у гражданина изъяли.

В минувшее воскресенье, 31 января, в ТРЦ "Галерея" на Лиговском проспекте полиция задержала молодого неработающего москвича. Как стало известно Piter.TV, мужчина предъявил служебное удостоверение сотрудника МВД, однако сам не имел никакого отношения к полиции.

Отмечается, что в удостоверении москвич был лейтенантом полиции, оперуполномоченным уголовного розыска. "Корочка" вызвала у настоящих правоохранителей сомнение, липовое удостоверение изъяли. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под обязательством о явке.

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Фото: Piter.TV