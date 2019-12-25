В Петербурге задержали иностранца с поддельным водительским удостоверением

Водитель пояснил, что срок действия в/у истек, поэтому он заказал новое на родине.

Утром в воскресенье, 19 апреля, на 683 километре Московского шоссе полиция задержала гражданина Киргизии, который предъявил сотрудникам ДПС, водительское удостоверение с признаками подделки. Об этом сообщил "Дорожный инспектор".

Мужчина 38 лет объяснил, что он получал водительское удостоверение на родине, однако срок действия прошлого удостоверения истек, чтобы не ехать на родину, мужчина решил заказать новое в/у.

В отношении мужчины составили протокол, машину, имеющую повреждения, отправили на специальную стоянку: предстоит проверка элементов кузова.

Ранее мы писали, что на проспекте Культуры легковушка попала в жесткое ДТП. Водителя "вынесло" из салона.

Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте