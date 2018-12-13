В развращении 13-летней петербурженки обвиняются еще двое мигрантов

История в Шувалово обросла и другими участниками преступлений.

В развращении 13-летней школьницы в Шувалово обвиняются трое мигрантов. Еще вчера был задержан иностранец, которого обвинили в интимной близости со школьницей. Сегодня полиция установила, что у жертвы есть еще один "взрослый Ромео" из Таджикистана, который вступал с ней в сексуальные отношения. Еще один гражданин, на этот раз из Узбекистана, писал письма девочке по Интернету.

Известно, что по выявленным эпизодам возбуждены уголовные дела. Один из педофилов проживает в Выборгском районе города. Где именно он совратил несовершеннолетнюю на данный момент оперативники не установили. Интернет-совратителю всего 26 лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что прокуратура Петербурга восстановила на работе уволенного слесаря.

Фото: Piter.tv