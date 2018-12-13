Прокуратура Петербурга восстановила на работе уволенного слесаря

Мужчина незаконно потерял работу за прогул.

Петербургская прокуратура защитила права уволенного слесаря. Мужчина лишился работы в Красногвардейском районе.Местный житель рассказал, что трудился в управляющей компании "Ржевка". Конфликт с руководством возник после того, как мужчина прогулял рабочую смену. Его решили уволить из фирмы.

Обиженный гражданин обратился с гражданским иском в суд. Он потребовал восстановить его на месте службы, а также взыскать деньги за моральный ущерб. Правосудие встало на сторону заявителя и согласилась с его запросами. В результате мужчине вернули должность и выплатили денежные средства.

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Фото: Piter.tv