В Петербурге задержали мигранта-бездомного, который оказался разыскиваемым экстремистом в Узбекистане

Полиция поймала экстремиста из Средней Азии, который жил в Петербурге как бездомный.

В Московском районе Петербурга полиция задержала бездомного мигранта, который на самом деле оказался экстремистом из Средней Азии. Молодого человека разыскивают на Родине за организацию и участие в запрещенной организации.

Известно, что преступника поймали по улице Костюшко около дома под номером 11. Вечером 28 февраля подозрительный иностранец привлек внимание сотрудников правоохранительных органов. Оперативники подошли к мужчине, чтобы проверить его документы. На месте выяснилось, что постоянного места жительства гражданин не имеет. Его направили в местное отделение. Там было установлено, что мигрант находится в международном розыске с октября 2017 года. Его заочно арестовали в Узбекистане.

Петербургская полиция связалась с коллегами, которые занимаются поимкой беглого злоумышленника. В скором времени его вернут в Самаркандскую область к инициатору розыска.