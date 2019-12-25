В Петербурге задержали 24-летнего парня за кражу 190 тыс. рублей у пенсионерки

Злоумышленник проник в квартиру под предлогом проверки теплового датчика на окне.

Накануне, 29 декабря, сотрудникам полиции удалось задержать петербуржца, подозреваемого в хищении 190 тыс. рублей у пенсионерки в Приморском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Предполагается, что 24-летний горожанин проник в квартиру 78-летней пенсионерки под предлогом проверки теплового датчика на окне. Инцидент произошел 21 декабря. Утром ей позвонила неизвестная, предложив проверить окна, в тот же день к ней пришел мужчина, заключил письменный договор на оказание услуг, заменил ручку на балконной двери и поставил тепловой датчик.

Через несколько дней "специалист" пришел снова, чтобы проверить работу датчика. Пенсионерка обнаружила отсутствие 190 тыс. рублей после его ухода.

Уголовное дело по статье о краже возбудили 28 декабря, а накануне на улице Ильюшина уголовный розыск задержал подозреваемого.

В Лодейном Поле цыганка попыталась выкупить подругу, которую подозревают в мошенничестве.

Фото: Piter.tv