Мусор с улиц Петербурга убирали более тысячи дворников

В Петербурге за сутки с улиц убрали 428 тонн смета и 158 кубометров мусора

Улицы Петербурга убирают около двух тысяч специалистов, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Так, в этот понедельник собирать мусор вышли 1 180 дворников и 751 спецмашина. В садах, парках и скверах убирают 898 специалистов и 265 единиц техники. В ночную смену работали 331 рабочий и 361 машина. За прошедшие выходные с улиц собрали 327 кубометров мусора и 897 тонн смета.

Отмечается, что специалисты продолжают очищать город после зимы. К примеру, за выходные для уборки было потрачено 21,6 кубометра воды.

Ранее мы писали, что Петербург стал вторым в рейтинге по качеству городской среды.

Фото: Piter.TV