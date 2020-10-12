  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мусор с улиц Петербурга убирали более тысячи дворников
Сегодня, 21:43
109
smirenny

Мусор с улиц Петербурга убирали более тысячи дворников

0 0

В Петербурге за сутки с улиц убрали 428 тонн смета и 158 кубометров мусора

Улицы Петербурга убирают около двух тысяч специалистов, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Так, в этот понедельник собирать мусор вышли 1 180 дворников и 751 спецмашина. В садах, парках и скверах убирают 898 специалистов и 265 единиц техники. В ночную смену работали 331 рабочий и 361 машина. За прошедшие выходные с улиц собрали 327 кубометров мусора и 897 тонн смета. 

Отмечается, что специалисты продолжают очищать город после зимы. К примеру, за выходные для уборки было потрачено 21,6 кубометра воды. 

Ранее мы писали, что Петербург стал вторым в рейтинге по качеству городской среды.

Фото: Piter.TV

Теги: уборка мусора
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии