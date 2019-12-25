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В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 1175 человек
Сегодня, 12:10
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В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 1175 человек

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Количество зарегистрированных смертей за сутки достигло 39.

За последние сутки в России подтвердили 16 048 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны, в том числе 1 741 человек (10,8% случаев) – без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 1175 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 207.

По всей России за последние сутки подтверждена смерть 432 пациентов. В Петербурге — 39 новых смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц по всей стране выписали по выздоровлению 19 884 пациентов. В городе выписаны по выздоровлению 2 339 человек.

Фото: Piter.TV

Теги: диагностика, заболеваемость, коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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