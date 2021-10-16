В Петербурге за сутки 12 тыс. человек приняли участие в переписи населения

Как рассказал Никифоров, перепись остается единственным источником информации о распределении населения, данных о социально-демографическом составе нашей страны, о статусе семей.

В субботу, 16 октября, в Петербурге за сутки в переписи населения участвовали 12 тыс. человек, а в Ленинградской области - 4 тыс. человек. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленинградской области Олега Никифорова.

Как рассказал Никифоров, перепись остается единственным источником информации о распределении населения, данных о социально-демографическом составе нашей страны, о статусе семей.

Один из самых простых способов пройти перепись онлайн на сайте Госуслуг. Также можно прийти на переписной участок и сообщить о себе сведения, а также принять у себя переписчика, при этом впускать его в квартиру не обязательно, можно дать о себе сведения, стоя на площадке на этаже – это займет 5-10 минут.

По словам социолога Марии Мацкевич, социологи используют перепись как основной и базовый источник, по которому они должны сверяться при составлении выборок.

Добавим, что первые итоги переписи населения появятся в апреле 2022 года, в конце 2022 года будут окончательные.

Ранее Путин принял участие во Всероссийской переписи населения на портале.

Фото: Piter.tv