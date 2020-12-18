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Путин принял участие во Всероссийской переписи населения на портале

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Президент отметил важности переписи для разных сфер жизни в России.

Владимир Путин удаленно принял участие во Всероссийской переписи населения. Глава государства воспользовался порталом "Госуслуги", сообщили на сайте администрации президента.

В опубликованном обращении к гражданам, Путин отметил, что данные переписи населения помогут государству принимать более выверенные и эффективные решения в сфере развития экономики, здравоохранения, образования и демографии.

Всеросийская перепись населения стартовала в РФ 15 октября. Процесс продлится месяц, а в некоторых регионах — до 20 декабря. 

Видео: kremlin.ru

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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