Путин принял участие во Всероссийской переписи населения на портале

Президент отметил важности переписи для разных сфер жизни в России.

Владимир Путин удаленно принял участие во Всероссийской переписи населения. Глава государства воспользовался порталом "Госуслуги", сообщили на сайте администрации президента.

В опубликованном обращении к гражданам, Путин отметил, что данные переписи населения помогут государству принимать более выверенные и эффективные решения в сфере развития экономики, здравоохранения, образования и демографии.

Всеросийская перепись населения стартовала в РФ 15 октября. Процесс продлится месяц, а в некоторых регионах — до 20 декабря.

Видео: kremlin.ru