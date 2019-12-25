В Петербурге за май выдали 224 тысячи продуктовых наборов для школьников

По состоянию на 4 июня школьникам и студентам выдано уже более 57 процентов от запланированного количества.

В четверг, 4 июня, стало известно о том, что в Петербурге за май выдали 224 тысячи продуктовых наборов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По состоянии на сегодняшний день, петербургским школьникам и воспитанникам детсадов выдано уже более 57 процентов от запланированного количества.

Напомним, что продуктовые наборы в Северной столице выдаются по поручению губернатора Александра Беглова.

Ранее мы сообщали о том, что в Кронштадте детям в продуктовых наборах выдали просроченные консервы.

Фото:Piter.TV