В Кронштадте детям в продуктовых наборах выдали просроченные консервы

В подобных случаев граждан попросили обращаться в администрацию.

Жители Кронштадтского района сообщили о том, что в составе продуктового набора была просроченная продукция. Администрация района совместно с правоохранителями проведет проверку.

Набор выдали в образовательном учреждении. На консерве была указана дата 18 апреля 2018, однако не сообщается, это дата изготовления или срок годности.

Уважаемые жители Кронштадтского района, если вы в составе полученных продовольственных пайков обнаружили консервы с признаками несоответствия этикетки маркировке на банке или продукты с нарушением срока годности, просьба сообщить об этом в то образовательное учреждение, где вы получали паек. говорится в сообщении.

Ранее петербурженка получила продуктовый набор для школьников с мёртвой мышью внутри.

Фото: пресс-служба Кронштадтского района / VK