  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кронштадте детям в продуктовых наборах выдали просроченные консервы
Сегодня, 15:39
45
nadezhda_sib

В Кронштадте детям в продуктовых наборах выдали просроченные консервы

0 0

В подобных случаев граждан попросили обращаться в администрацию.

Жители Кронштадтского района сообщили о том, что в составе продуктового набора была просроченная продукция. Администрация района совместно с правоохранителями проведет проверку.

Набор выдали в образовательном учреждении. На консерве была указана дата 18 апреля 2018, однако не сообщается, это дата изготовления или срок годности. 

Уважаемые жители Кронштадтского района, если вы в составе полученных продовольственных пайков обнаружили консервы с признаками несоответствия этикетки маркировке на банке или продукты с нарушением срока годности, просьба сообщить об этом в то образовательное учреждение, где вы получали паек.

говорится в сообщении. 

Ранее петербурженка получила продуктовый набор для школьников с мёртвой мышью внутри. 

Фото: пресс-служба Кронштадтского района / VK 

Теги: консервы, паек, продуктовый набор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии