Петербурженка получила продуктовый набор для школьников с мёртвой мышью внутри

Фотографиями необычной посылки женщина поделилась в Instagram.

В среду, 20 мая, петербурженка заявила, что она получила продуктовый набор для школьников с мертвой мышью внутри. Фотографиями необычной посылки женщина поделилась в Instagram.

Горожанка отметила в посте профиль губернатора Петербурга Александра Беглова и "поблагодарила" за такой продуктовый набор.

Сказать что я в шоке - ничего не сказать!!!! Надеюсь что справедливость восторжествует. Всем поставщикам и производителям привет. пишет петербуженка

На кадрах видно, что горожанка получила продуктовый набор для школьников, которые находятся на дистанционном обучении из-за пандемии коронавируса. В качестве поставщика набора в бланке значится компания "Компания Балтфуд", а комплектовщиком выступает некий Гаврилов Алексей.

После горожанка показывает фотографии пачки крупы, где лежит мёртвая мышь.

Пользователи посоветовали женщине лично обратиться к градоначальнику Петербурга и написать заявление прокуратуру.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге организована благотворительная акция в помощь нуждающимся.

Фото:motildaaleshina/instagram